Российское посольство в Вене присвоило своей школе имя генерала Карбышева

19.02.2020, 1:06, Новости дня

Школе при посольстве РФ в Австрии присвоили имя генерала Карбышева. Торжественная церемония прошла в Вене. В здании школы разместили выставку о жизни генерала.

Дмитрия Карбышева контузило в бою в августе 1941 года. Он прошел несколько концлагерей, руководил подпольем — и отказывался работать на нацистов, хотя ему не раз предлагали сотрудничество.

75 лет назад Карбышев, после долгих пыток, погиб в концлагере Маутхаузен, напоминает телеканал "Россия 24". В российском посольстве заявили, что к новому учебному году в школе также появится памятник генералу.



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