На Калининградской земле почтили память погибшего 75 лет назад генерала Черняховского

19.02.2020, 1:06, Новости дня

В Калининградской области почтили память генерала Ивана Черняховского. В городе, который носит его имя, у памятника легендарному полководцу собрались военнослужащие гарнизона, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы.

С именем Черняховского связаны несколько успешных операций Красной армии — освобождение Воронежа, Белоруссии, наступление в Восточной Пруссии. Генерал погиб 75 лет назад — 18 февраля 1945 года. Он вошел в историю Великой Отечественной, как самый молодой генерал армии и командующий фронтом, напоминает телеканал "Россия 24".



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