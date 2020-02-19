Лига чемпионов. «Атлетико» в Мадриде выиграл у «Ливерпуля»

19.02.2020, 1:06, Новости дня

После зимнего перерыва стартовала стадия плей-офф главного футбольного клубного евротурнира – Лиги чемпионов. И в первом же матче 1/8 финала сошлись обладатель трофея английский "Ливерпуль" и двукратный финалист последних шести розыгрышей мадридский "Атлетико". В первом матче победили "матрасники" – 1:0.

Накануне игры в столице Испании многочисленные эксперты проводили аналогии и параллели в судьбе двух этих команд, сравнивали их ведущих игроков и тренеров – Диего Симеоне и Юргена Клоппа. И главное, в чем сходились специалисты, это то, что двухматчевая дуэль будет весьма интересной и, пожалуй, непредсказуемой, несмотря на то, что "Ливерпуль" без пяти чемпион в Англии, а "Атлетико" борется в испанской Ла Лиге лишь за 3-4-5-е места.

Что ж, в чем-то прогнозы оправдались, а в чем-то – не вполне. Во-первых, соперники как бы опасались друг друга, и значительные силы сосредоточили в обороне. Так что все решил единственный гол, забитый испанцем Саулем уже на 4-й минуте после розыгрыша углового.

Во-вторых, несмотря на то, что обе команды уже довольно давно вышли из коротких зимних каникул, их игра в этой конкретной встрече весьма напоминала так называемый "весенний футбол", с его непредсказуемостью и ошибками.

Наконец, в-третьих, сам результат первого матча оставляет шансы обеим командам перед повторным свиданием в Ливерпуле. Да, с одной стороны, "Атлетико" выиграл и имеет пусть минимальный, но перевес. Но с другой, гостевое минимальное поражение оставляет и английским "красным" отличные шансы на общий успех. И, думается, "Ливер" у себя дома приложит все силы для победы.



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