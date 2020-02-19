СММ ОБСЕ зафиксировала 2,3 тыс. взрывов в ходе эскалации в Донбассе

19.02.2020, 0:44, Новости дня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине зафиксировала всплеск нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Луганской области, в том числе 2,3 тыс. взрывов, говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

По данным миссии, 18 февраля во время патрулирования в районе населенного пункта Золотое, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной, а также «мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2,3 тыс. взрывов», передает ТАСС.

Команда СММ также направила в указанный район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия и в настоящее время анализирует материалы фото- и видеофиксации. «СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе», – говорится в отчете.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвали стороны конфликта на востоке Украины избежать эскалации ситуации в Донбассе и соблюдать режим прекращения огня в свете решений саммита «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Во вторник в ЛНР обвинили ВС Украины в попытке дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день РФ в СБ ООН оценила выполнение Киевом Минских соглашений. На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры «нормандской четверки»и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».