Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

19.02.2020, 0:30, Новости дня

Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов, находясь на отдыхе, серьезно пострадал в автокатастрофе. 26-летний спортсмен нуждается в срочной операции.

Будучи на отдыхе в Таиланде, Арсен катался на мопеде и неудачно упал на спину. Борец получил повреждение спинного мозга и находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС. Гусбанову произведена срочная операция, но ему нужна срочная транспортировка в Москву.

Арсен Гусбанов выступает в весовой категории до 70 кг. Он неоднократно становился победителем международных турниров.



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