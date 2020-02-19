«Единая Россия» развернула в регионах работу по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны

19.02.2020, 0:30, Новости дня

В рамках празднования 75-летия Победы члены партии "Единая Россия" проведут десятки акций. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседания Оргкомитета "Наша победа".

Также объединят все партийные проекты по сохранению исторической памяти о героях войны. Такие же комитеты собираются создавать и в регионах, сообщает телеканал "Россия 24".