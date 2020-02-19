Россия сократила вложения в госдолг США

19.02.2020, 0:19, Новости дня

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на 1,5 млрд долларов – до 9,974 млрд долларов, свидетельствуют документы, опубликованные минфином США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,27 млрд долларов, а краткосрочных – 5,7 млрд долларов, передает ТАСС.

До декабря 2019 года объем вложений РФ в гособлигации США рос четыре месяца подряд. Так, в ноябре РФ увеличила объем вложений по сравнению с октябрем на 794 млн долларов – до 11,491 млрд долларов. Тогда на долю долгосрочных облигаций пришлось 2,979 млрд долларов, а краткосрочных – 8,512 млрд долларов.

Весной 2018 года РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг. К маю они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. В августе 2019-го РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам декабря прошлого года седьмой месяц подряд остается Япония с показателем 1,15 трлн долларов. Второе место с 1,07 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / В базу проекта «Дорога памяти» загрузили более 600 тыс. фото фронтовиков

15.01 / Задержанный прогрыз себе руки в отделении полиции в Петербурге

03.02 / Посол России в ЦАР заявил, что убитые в этой стране российские журналисты нарушили «массу законов»

02.02 / Ермак о возвращении Крыма: Было бы нечестно сказать, что знаю стопроцентный выход

17.12 / Детский омбудсмен Украины заявил, что все пострадавшие в ДТП с его участием чувствуют себя значительно лучше

27.01 / Россияне назвали зарплату мечты

14.02 / Свитолина вылетела из теннисного турнира в Таиланде от 84-й ракетки мира

05.02 / Фигуранту дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге продлили арест

22.01 / Гаджеты: Смарт велотренажер Xiaomi с 19,5 дюймовым монитором

31.01 / В Конституцию предложили внести поправку о молодежной политике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика