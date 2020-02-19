Россия сократила вложения в госдолг США

19.02.2020, 0:19, Новости дня

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на 1,5 млрд долларов – до 9,974 млрд долларов, свидетельствуют документы, опубликованные минфином США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,27 млрд долларов, а краткосрочных – 5,7 млрд долларов, передает ТАСС.

До декабря 2019 года объем вложений РФ в гособлигации США рос четыре месяца подряд. Так, в ноябре РФ увеличила объем вложений по сравнению с октябрем на 794 млн долларов – до 11,491 млрд долларов. Тогда на долю долгосрочных облигаций пришлось 2,979 млрд долларов, а краткосрочных – 8,512 млрд долларов.

Весной 2018 года РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг. К маю они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. В августе 2019-го РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам декабря прошлого года седьмой месяц подряд остается Япония с показателем 1,15 трлн долларов. Второе место с 1,07 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.