Болгария может замедлить темпы перехода на евро

19.02.2020, 0:06, Новости дня

Болгария сигнализировала, что может замедлить переход к использованию евро, пишет Bloomberg.

Страна планировала присоединиться к приемному механизму валютных курсов ERM-2 к концу апреля перед полным переходом на единую европейскую валюту. Однако премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в понедельник сигнализировал, что для этого может потребоваться больше времени.

В стране опасаются, что другие государства-члены еврозоны и Европейский центральный банк могут попытаться изменить фиксированный обменный курс к единой валюте, который обеспечил предсказуемость для бизнеса и домохозяйств после банковского и валютного кризиса в 1997 году.

Кроме того, большинство болгар опасаются, что компании воспользуются этим изменением для повышения цен на свои товары.

"Я обязан замедлить темп, и только когда мы убедим всех, что это хорошо, мы будем двигаться вперед", — сказал Борисов, не отказываясь явно от апрельской даты присоединения к ERM-2.



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