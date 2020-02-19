Путин поддержал предложение об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ

19.02.2020, 0:06, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на встрече с Путиным затронул вопрос банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. "Это банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение. Такая дополнительная нагрузка в части комиссии", — отметил Неверов, сообщает телеканал "Россия 24".

Вопрос отмены таких комиссий проработан и поддержан Банком России. "Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят. Но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи. А им, помимо того, что указано, еще дополнительно начисляется комиссия", — пояснил Неверов.

"Это такая квазинагрузка", — заметил Путин.

Неверов попросил президента поддержать предложение, "Единая Россия" подготовит план. "Сформулируйте, конечно", — ответил Путин.

 



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