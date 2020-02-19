Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

19.02.2020, 0:06, Новости дня

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на прихожан столичного храма. Мужчина останется под стражей до 16 апреля.

Как сообщает "Интерфакс", сам Ефимов не возражал против ареста.

Ранее следствие установило, что мужчина планировал нападение и собирался скрыться. В его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве и побоях (статьи 213 и 116 УК РФ).

По данным столичного управления МВД, 16 февраля Ефимов вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и ранил ножом двух человек. После этого посетители храма скрутили его и вызвали полицию.

Подозреваемого – 26-летнего жителя Липецка – задержали. На допросе он утверждал, что не планировал нападение и не выбирал храм, а зашел в ближайший. Свой поступок он объяснил плохим настроением.

"Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо… радостности не было", – сказал Ефимов.

17 февраля полиция опубликовала видео нападения на храм.