Песков прокомментировал предложение закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов

19.02.2020, 0:06, Новости дня

Российский президент Владимир Путин пока не высказывал позиции о необходимости закрепления в Основном законе положения о неприкосновенности для экс-президентов, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Думский комитет по законодательству и госстроительству 12 февраля одобрил поправки о переносе в Конституцию действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности. Пока этот вопрос регулировался законом "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Прописать механизм лишения бывших глав государства неприкосновенности предлагают входящие в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию депутаты и сенаторы Павел Крашенинников, Константин Косачев, Андрей Макаров, Андрей Клишас, Ярослав Нилов и ряд других. Эти поправки должны дополнить статьи 102 и 103 Конституции России, сообщает "Интерфакс".

В частности, к компетенции Госдумы будет отнесено выдвижение обвинения против бывшего президента РФ для лишения его неприкосновенности. А для Совета Федерации будет прописано принятие решения по лишению прекратившего полномочия президента неприкосновенности.

Действующий сейчас закон прописывает, что прекративший исполнение своих полномочий российский президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления. Глава Следственного комитета РФ в этом случае направляет представление в Думу, а депутаты Госдумы принимают постановлении о согласии на лишение экс-президента неприкосновенности. В трехдневный срок руководитель Следкома уведомляется об этом постановлении. Далее верхняя палата парламента за три месяца принимает постановлении по вопросу, а затем также в трехдневный срок сенаторы информируют председателя Следственного комитета о своем решении.

Если Госдума или Совет Федерации отказывает в лишении неприкосновенности бывшего главы российского государства, то это является исключающим производство по уголовному делу обстоятельством и, по действующему законодательству, ведет к прекращению уголовного дела.

Ранее рабочая группа по подготовке поправок к российскому Основному закону предложила закрепить в Конституции персональную ответственность премьер-министра. Предложение по поправкам будут поступать в комиссию до 2 марта. А 10 марта 2020 года Госдума рассмотрит законопроект о поправках во втором чтении.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией

02.12 / Министр энергетики США ушел в отставку

01.02 / Отец брошенных в аэропорту детей пообещал, что «жизни им не даст»

09.12 / Уткин ответил на предложение Запашного «поговорить по-мужски»

05.02 / MC Maza vs MC BELLый: забайкальские зеки устроили рэп-баттл

17.12 / Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых

03.01 / Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

03.02 / Андерсон разъехалась с Питерсом через 12 дней после свадьбы

11.12 / В МИД РФ пояснили, где Пол Уилан мог «взять» дрель

15.02 / «Северсталь» уступила «Сибири» и потеряла шансы на плей-офф КХЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика