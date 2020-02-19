Вратарь Юрий Лодыгин подписал контракт с тульским «Арсеналом»

19.02.2020, 0:06, Новости дня

Голкипер Юрий Лодыгин, который имеет гражданство РФ и Греции, будет до конца нынешнего сезона защищать ворота тульского "Арсенала". Футболист подписал контракт с "канонирами" на правах свободного агента. Лодыгин – чемпион и обладатель Кубка РФ в составе питерского "Зенита".

Также вратарь провел 11 матчей в составе национальной сборной РФ в 2013-2016 годах. В молодые годы Лодыгин выступал за ряд клубов Греции и даже играл за молодежную сборную этой страны. Затем перешел в "Зенит", но в 2019 году покинул стан чемпионов РФ и перебрался в греческий "Олимпиакос", а оттуда в турецкий "Гезтепе". Но в начале этого года контракт с турками был расторгнут по согласию сторон.



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