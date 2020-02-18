Россия в СБ ООН оценила выполнение Киевом Минских соглашений

18.02.2020, 23:44, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине констатировал, что из тринадцати пунктов минского Комплекса мер выполняются только два.

Постпред РФ при ООН напомнил, что в минском Комплексе мер фиксируется четкая последовательность выполнения его пунктов – «прекращение огня, амнистия, конституционная реформа <…>, затем проведение выборов и лишь потом восстановление правительственного контроля над всей зоной конфликта, передает ТАСС.

«К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Ранее во вторник в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за «провокации на линии соприкосновения» в Донбассе.



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