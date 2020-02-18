Гимнаст Нагорный уронил статуэтку «Серебряной лани» и разбил ее

18.02.2020, 23:30, Новости дня

В Москве состоялось вручение ежегодной премии "Серебряная лань", присуждаемой Федерацией спортивных журналистов России. Среди награжденных оказались чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далолаян.

Во время награждения Нагорный выронил статуэтку и разбил ее. Сам гимнаст рассказал об этом происшествии на своей странице в социальной сети. Позже Никита отремонтировал "Серебряную лань".

Сам трехкратный чемпион мира Никита Нагорный сообщил ТАСС, что продолжает подготовку к Олимпийским играм в Токио. Никита подчеркнул, что ему важно выступить на Олимпиаде под российским флагом.



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