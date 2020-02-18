Россияне с Diamond Princess хотят избежать карантина на родине

18.02.2020, 23:30, Новости дня

Наши соотечественники с зараженного круизного лайнера Diamond Princess намерены вернуться домой регулярными рейсами. Они не хотят оказаться на карантине в РФ и категорически требуют от посольства не сообщать о своем передвижении. Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" собкор ВГТРК в Японии Сергей Мингажев.

18 февраля заканчивается карантин на лайнере Diamond Princess. Японский Минздрав объявил о том, что с 19-го начнут отпускать пассажиров, у которых анализ дал отрицательный результат.

"Российские туристы настроены, чтобы уехать самостоятельно после того, как японская сторона выдаст им справки об отсутствии инфицирования коронавирусом. Но история с американскими туристами, которых проверили, подтвердили отсутствие вируса, а потом оказалось, что 14 из них заражены, подтверждает: справка не дает 100% гарантии", — отметил Мингажев.

Получается, что в самолете со здоровыми людьми могут оказаться и инфицированные, резюмировал он.

Корреспондент рассказал, что пока речь идет о том, что наше посольство собирается 19 февраля отвезти группу российских туристов в аэропорт и отправить домой регулярным рейсом. Но как будет обстоять дело в реальности, неизвестно, подчеркнул он.

Также Мингажев сообщил, что Австралия, Канада, Южная Корея, Гонконг, Израиль и Италия намерены прислать в Иокогаму чартерные рейсы для централизованного вывоза своих граждан с последующим помещением в 14-дневный карантин.

При этом он отметил, что, по данным японского Минздрава, анализы взяты у всех людей, находящихся на лайнере. Однако к 19 февраля будут готовы результаты только части тестов, поэтому всех не отпустят.

По словам Мингажева, 18 февраля японской стороной было объявлено о 88 новых зараженных коронавирусом на лайнере. Информации о том, есть ли среди них российские граждане, пока нет.

"Также ничего неизвестно о заболевшей ранее гражданке РФ. Ясно одно, она в любом случае будет госпитализирована, а ее муж останется на карантине", — заключил собкор.

У берегов Японии из-за коронавируса на карантине остается круизный лайнер Diamond Princess. Там отдыхали почти 4 тысячи туристов из 50 стран. Заразились уже сотни пассажиров, в том числе гражданка России. А 18 февраля появилось сообщение о зараженном гражданине Киргизии — с ним уже связались посольские работники.

Общее число жертв коронавируса в Китае – 1868 человек (рост за сутки составил 98 человек). Количество инфицированных превысило 72,4 тысячи. Более 12 тысяч излечились и выписаны из больниц.