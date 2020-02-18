Нарушение перемирия в Донбассе вызвало обеспокоенность в ООН

18.02.2020, 23:30, Новости дня

Во вторник, 18 февраля, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила крайнюю обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. По ее словам, существует весьма реальная опасность отступления от достигнутых договоренностей по перемирию и дальнейшего насилия.

Как сообщалось, ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, в ходе которых использовалось запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение, напоминает РИА Новости.

 

Военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, власти Украины начали в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами этого конфликта стали уже около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года она приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако и после соглашений о перемирии перестрелки не прекращаются.

12 февраля 2015 года в Минске прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" и встреча контактной группы по урегулированию ситуации, по итогам которых был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.



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