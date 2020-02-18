Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

18.02.2020, 23:19, Новости дня

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали «национальной катастрофой», сообщил протоиерей Дмитрий Смирнов.

По мнению Смирнова, «командирами корабля, который плывет по житейскому морю» должны быть мужчины. Однако сейчас некоторые из них «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать», передает РИА «Новости».

«Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. <…> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», – сообщил Смирнов в пресс-центре НСН.

Протоиерей добавил, что выступает на стороне женщин. Так, по словам Смирнова, в его фразе о «проститутках» не было ничего оскорбительного, так как это слово является литературным.

«И начал я с того, что проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре», – заключил священнослужитель.

Ранее священнослужитель сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Объясняя свои слова, Смирнов заявил, что критиковал не россиянок, а их партнеров.