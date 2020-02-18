Мнение: Оценки и риски

18.02.2020, 23:14, Разное

Крупнейшие корпорации начинают осторожно оценивать свои перспективы в связи с китайской эпидемией. Пока все их оценки касаются только текущего квартала, так как второй квартал и далее оценивать практически бессмысленно из-за крайне неясных перспектив обстановки в Китае.

Осторожность абсолютно оправдана — не стоит забывать, что прямо сейчас более 10% населения Земли находятся одномоментно в карантине. Это вполне можно сопоставлять с другими аналогичными мировыми экстремальными ситуациями вроде мировых войн или эпидемии испанского гриппа, которые делали прогнозирование занятием весьма неопределенным. Сейчас не война, да и эпидемия не имеет глобального распространения, но Китай — это слишком большая страна и по населению, и по экономике, чтобы ее проблемы не стали проблемами всех.

Страны Меркосур (объединение латиноамериканских государств) рассматривают согласованные меры по возможным проблемам на их континенте. Опасения понятны — Китай осуществляет масштабную экспансию в регионе, выжирая природные ресурсы как саранча. Примерно, как сибирскую тайгу. Соответственно, риски вспышки эпидемии вполне реальны. А если учесть странности, сопровождающие эту эпидемию — она поражает представителей монголоидной расы гораздо охотнее, чем любых других, то индейцы Южной Америки — в расовом отношении практически те же монголоиды — могут быть в зоне повышенного риска. Есть ли расовое оружие или нет — науке это неизвестно, но действительность на данный момент требует учитывать даже невозможные предположения.

Возможно, что у руководства стран есть дополнительная информация о происходящем, которую не выпускают наружу. Во всяком случае, экстраординарные меры, которые предпринимают по всему миру, мало согласуются с обычной региональной эпидемией, которые случаются довольно часто. Перед нами какое-то глобальное явление, но вот в чем его особенности — сказать можно лишь по внешним признакам.

Источник: Эль Мюрид



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