Спрос на евробонды «Газпрома» достиг $4 млрд

18.02.2020, 23:06, Новости дня

Ориентир доходности 10-летних долларовых евробондов "Газпрома" снижен до 3,375-3,5% с первоначальных 3,625%. Спрос составляет почти $4 млрд. Road show выпуска прошло 13-17 февраля в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне.

Организаторами сделки выступают JP Morgan, UniCredit и "Газпромбанк".

Последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов ровно год назад. В феврале 2019 г. компания разместила семилетние евробонды на $1,25 млрд под 5,15% годовых, спрос превысил $5 млрд.

В 2018 г. "Газпром" разместил два выпуска еврооблигаций в евро и один выпуск в швейцарских франках. Компания разместила также бонды в японских иенах в рамках клубной сделки для квалифицированных японских инвесторов.



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