ВЦИОМ: большинство москвичей удовлетворены качеством питания в школах

18.02.2020, 23:06, Новости дня

Усиленные меры по повышению контроля за качеством детского питания в Москве привели к тому, что большинство родителей (68%) удовлетворены качеством питания в школах. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ, которое было представлено на круглом столе, посвященном вопросам организации контроля качества питания столичных школьников и дошкольников.

"Уровень качества школьного питания удовлетворяет 68%, две трети родителей удовлетворены этим вопросом. Недовольны 28%", — пояснил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Согласно данным ВЦИОМ, 72% опрошенных довольны безопасностью школьного питания, 60% — разнообразием блюд в школьных столовых, 59% — полезностью еды. Чаще всего родители критикуют вкус (26% опрошенных) и разнообразие (24% опрошенных) блюд в школьном рационе.

Уточняется, что исследование проводилось с 12 по 14 февраля 2020 года. Участниками телефонного опроса стали тысяча родителей детей школьного возраста, проживающих в Москве.

Для юных москвичей готовят еду в основном непосредственно в пищеблоках школ. Там, где пищеблока нет, обеды готовят на комбинатах питания и развозят в школы с буфетами-раздаточными в специальных изотермических емкостях, поддерживающих температуру блюд. Качество продуктов контролируют технические регламенты и санитарные правила (СанПиН 2.4.5.2409-08). Ответственность за качество блюд и организацию их продажи несет директор образовательной организации.

Члены комиссии по питанию при управляющих советах, в которые входят родители, могут проверять качество продуктов, размер порций, а также соответствие приготовленных блюд технологическим картам.

18 февраля 2020 года Госдума приняла закон о бесплатном питании школьников.