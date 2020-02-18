Экономика: Благосостоянию РФ угрожают акционеры ЮКОСа

18.02.2020, 22:37, Новости дня

Россию опять обязали выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Первоначальный вердикт был не в пользу России, но второй суд встал на сторону Москвы. Теперь РФ опять должна миллиарды долларов, но это еще не решение последней инстанции. В случае поражения под угрозой окажутся зарубежные активы страны, включая культурные ценности и Фонд национального благосостояния.

Арбитражный апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, обязал Российскую Федерацию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, рассказал руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу. «Отменили решение окружного суда», — сообщил Кондаков.

Первоначально Третейский суд Гааги принял решение взыскать с РФ 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании летом 2014 года, в самый разгар гибридной войны Запада против России. С момента подачи иска в 2005 году до принятия решения в 2014 году прошло ни мало ни много почти 10 лет.

Однако экс-акционеры ЮКОСа недолго радовались. Уже в 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Теперь же это отказное решение тоже оказалось отменено. РФ снова оказалась должна 50 млрд долларов, а вместе с процентам с 2014 года речь может идти уже о 55-56 млрд долларов.

Однако сдаваться Москва не собирается. РФ продолжит отстаивать свои законные интересы и обратится в Верховный суд Нидерландов, чтобы оспорить вынесенный апелляционной инстанцией вердикт, заявило Министерство юстиции РФ.

Это дело уже неоднократно приносило сенсации. Во-первых, сенсационна сама сумма, которую суд в Гааге потребовал отдать бывшим акционерам нефтяной компании. Хотя они требовали больше 100 млрд долларов, суд присудил лишь 50 млрд долларов.

Но так много суды никогда не присуждали за всю историю. Что удивительно, ЮКОС никогда столько даже не стоил. Более того, даже после Второй Мировой войны с фашистской Германии не требовали такой огромной суммы. В 1945 году лидеры антигитлеровской коалиции на Ялтинской и Потсдамской конференциях выставили счет всего в 20 млрд долларов в качестве репараций (половина приходилась на долю СССР). Бывшие же акционеры ЮКОСа не гнушаются требовать из российского бюджета в разы больше только на основании того, что именно им, когда-то повезло стать владельцами нефтяных богатств России.

Для российского бюджета эта сумма, конечно, не смертельная, но почему россияне должны отдавать их в руки нескольких человек во главе с Михаилом Ходорковским? Ведь по сути, бывшие акционеры ЮКОСа получили природные богатства страны в свои руки лишь благодаря неразберихе 90-х годов и довольно спорным залоговым аукционам. Большая часть доходов от продажи нефти текло мимо бюджета. Когда государство окрепло и решило вернуть себе и стране недра, это, конечно, не понравилось тем, кто до этого неплохо обогатился на черном золоте в ЮКОСе.

«Россия не будет платить 50 млрд долларов. «ЮКОС» и «Сибнефть» никогда не стоили этих денег. Такие платежи возможны только от страны, проигравшей в войне. Да и «ЮКОС» был обанкрочен строго по закону»,

— считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

В числе тех, кто хочет за счет российского государства, а значит, граждан России, улучшить свое благосостояние, следующие бывшие акционеры ЮКОСа: кипрская Hulley Enterprises (хочет получить 39,9 млрд долларов), Yukos Universal с острова Мэн (1,8 млрд долларов), кипрская Veteran Petroleum (8,2 млрд долларов). За этими офшорами скрываются частные лица.

Еще одна сенсация этого дела состоит в том, что решение суда в Гааге не отменялось целых 20 лет, а в 2016 году это произошло. Причем, интересно, на каких основаниях это решение было отменено, а на каких сейчас его снова вернули в силу.

«В Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений установлен исчерпывающий перечень для отмены решения Третейского суда. И они касаются только технических моментов Третейского разбирательства. Было очень необычно, когда Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Ведь нарушений в третейском разбирательстве не было», — говорит газете ВЗГЛЯД президент Союза третейских судов, председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов.

В Минюсте РФ объясняли ситуацию тем, что суд либо принимал аргументы российской стороны, либо нет. Бывшие акционеры ЮКОСа, требуя компенсаций от РФ за то, что ЮКОС был национализирован, апеллировали к договору Энергетической хартии (ДЭХ). Он защищает инвесторов и их инвестиции. Однако этот договор Россией так и не был ратифицирован, он применялся лишь на временной основе. Это первый аргумент Москвы в свою пользу. Второй состоит в том, что экс-акционеры ЮКОСА на самом деле не являются добросовестными инвесторами, они получили контроль над нефтяными активами за взятки, поэтому никаких компенсаций им не положено.

«Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия», — заявили в Минюсте РФ.

Схемы ухода от налогов и дойки федерального бюджета ЮКОСом – это прекрасные истории для понимания того, что творилось в безбашенные 90-е.

Наконец, третий аргумент РФ состоит в том, что решение суда «не соответствует позиции Европейского суда по правам человека», который в постановлении от 20 сентября 2011 года по делу ЮКОСа против РФ отказал в признании нарушения ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Получается, что сначала Третейский суд в Гааге этим аргументам РФ не внял и встал на сторону экс-акционеров, но потом Окружной суд Гааги принял эти аргументы во внимание, посчитав их обоснованными, и встал на сторону России. Наконец, третий суд снова не принял во внимание слова защиты и занял позицию акционеров ЮКОСа. Остается лишь узнать решение Верховного суда Нидерландов. И вот этот вердикт будет окончательным, выше уже идти будет некуда.

«Само решение о взыскании очень дискуссионный и спорный документ, доводы ответчика против исполнения решения очень серьезные, поэтому у РФ сохраняется возможность добиться отмены в вышестоящей инстанции и доказать невозможность исполнения решений в других странах», — считает исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

Однако Кравцов менее оптимистичен: «У РФ мало шансов, ведь это дело с политическим подтекстом. В условиях антироссийских настроений на Западе, будет сложно что-то доказать в государственном суде Нидерландов».

По его мнению, российские чиновники с самого начала допустили серьезную ошибку – наняли для защиты интересов РФ в Третейском суде Гаагы американских адвокатов. «У нас очень неприятные отношения с США. В итоге РФ проиграла, а адвокаты только развели руками», — говорит Кравцов.

Россия платить ни сейчас, ни после того, как Верховный суд Нидерландов вынесет окончательное решение (а это может занять еще два-четыре года) не будет.

«В РФ это решение исполнять не будут, так как Конституционный суд разрешил не исполнять иностранные судебные решения, если они нарушают основополагающие принципы российского права», — говорит Кравцов.

Однако истцы – бывшие акционеры ЮКОСа – получили шанс возобновить процедуры принудительного исполнения о взыскании в тех странах, где есть имущество РФ как ответчика, указывает Антон Бабенко. Проще говоря, они могут начать арест активов РФ за рубежом, например, в США или ЕС. «Но это не означает, что решения должны автоматически исполняться. В каждой стране соответствующий государственный суд должен будет проверить доводы стороны, в том числе ответчика о незаконности решения», — говорит он.

Бывшие акционеры ЮКОСа ранее уже пытались арестовать активы РФ за границей – они обращались в суды США, Германии, Франции, Бельгии и Великобритании. В частности, по их иску накладывался арест на средства, предназначенные для ФГУП «Космическая связь», и замораживались средства на банковских счетах представительства МИА «Россия сегодня» во Франции. Арестовывались также счета дипломатических представительств РФ и госкомпаний. Всего во Франции было совершено около 150 арестов, а в Бельгии арестованы активы 47 учреждений. В остальных странах процессы в арбитраже не было закончены, и сейчас могут быть возобновлены.

Истцы могут пойти еще дальше.

«Имуществом должника могут быть и культурные ценности в музеях, и корабли в портах, и деньги в банках, и Фонд национального благосостояния, который, как известно, находится в американских банках, и газ с нефтью, текущие по европейским трубам»,

— указывает Алексей Кравцов.

В 90-х годах такое уже проделывала небезызвестная швейцарская фирма Noga. Ей не понравилось, что власти РФ разорвали с ней договор по причине нарушения его условий и махинаций. И Noga начала судится в европейских судах против России. В частности, через европейские суды она наложила арест на зарубежные счета ряда российских банков, попыталась арестовать российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2005 году – даже арестовала коллекцию картин из Пушкинского музея, которая находилась в Швейцарии. Но тогда здравый смысл в Европе возобладал, и аресты имущества были признаны незаконными, картины тоже вернулись в Москву. Сейчас геополитическая ситуация совсем иная.

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