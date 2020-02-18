«Лёд 2» ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

18.02.2020, 22:31, Новости дня

14 февраля в прокат вышло долгожданное продолжение фильма "Лёд". Об этом говорят и отзывы зрителей, и рекорды, которые ставит фильм. Первый случился еще до выхода в прокат. Согласно ЕАИС, россияне заранее купили рекордное количество билетов — почти на 75 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем на первый фильм (18,3 миллиона). Это лучший показатель для российского кинематографа за всю историю наблюдений Фонда кино и четвертый результат для российского кинопроката в принципе. По предпродажам "Лёд 2" Жоры Крыжовникова обогнал "Короля Льва", "Холодное сердце 2" и девятый эпизод "Звездных войн". Что и говорить — фанатской силы в поклонниках романтической сказки оказалось больше, нежели в фанатах Скайукеров.

Второй рекорд "Лёд 2" установил в первый день проката, заработав за 14 февраля 193,7 миллиона. Сиквел обошел как оригинальную кинокартину (два года назад она собрала 89,3 миллиона рублей), так и предыдущего рекордсмена по сборам в день премьеры, комедию "Я худею", у нее было 105 миллионов рублей.

Еще один рекорд, установленный "Льдом 2", касается февраля. Обычно кинотеатральный уикэнд начинается в четверг. "Лёд 2" же вышел на день позже и, несмотря на это, заработал колоссальные 574 миллиона рублей. Это лучший старт в этом месяце за всю историю для отечественных лент и четвертый, если учитывать зарубежные кинокартины (впереди "Льда" оказались "Дэдпул", "Как приручить дракона 3" и "Пятьдесят оттенков серого".

На сегодня по динамике сборов "Лёд 2" опережает первую часть на 38 процентов — по итогам четырех дней проката в копилке сиквела 627 миллионов рублей, у первого фильма же было 385.

Буквально пару часов назад Фонд кино поделился данными трекера "Кинозритель". Согласно ему, средний возраст зрителя в первый уикэнд составил 25 лет. На фильм идут компаниями друзей, со второй половинкой. Основными причинами выбора стали сюжет картины, актерский состав в лице Александра Петрова и любовь первой части.

Индекс сарафанного радио у фильма "Лед 2" составляет 59 пунктов: 70 процентов зрителей выразили готовность рекомендовать его своим друзьям и только 12 процентов не будут этого делать. Это одно из самых высоких значений, фиксируемых трекером "Кинозритель". Среди женской аудитории второго "Льда" индекс еще выше — 68 пунктов. Поскольку доля женской аудитории романтической сказки составила 77 процентов, эффект от такого "сарафана" позволит фильму преодолеть миллиардную отметку уже на этой неделе, а по итогу проката преодолеть рубеж в два миллиарда рублей.

В фильме "Лед 2" сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Виталия Корниенко, Надежда Михалкова.