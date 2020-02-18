Милла Йовович рассказала о состоянии новорожденной дочери

18.02.2020, 22:30, Новости дня

Американская актриса Милла Йовович рассказала подробности о состоянии дочери, которую она родила две недели назад.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместный снимок с малышкой. Йовович рассказала, что Ошин 17 февраля отметила День рождения — две недели.

По словам звезды "Пятого элемента", в настоящее время ее энергия полностью сосредоточена на том, чтобы воспроизводить молоко и кормить им дочку. Йовович рассказала, что она буквально не снимает пижаму и находится в кровати.

Актриса поделилась, что ее девочка уже прошла курс лечения с помощью фотоодеяла. Теперь врачи должны изучить ее анализы. В том случае, если медики сочтут их соответствующими норме, маму с дочкой отпустят домой.

Ранее актриса сообщила, что у ее дочери обнаружена тяжелая форма желтухи.

Ошин стала третьим ребенком для Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона. Кроме новорожденной пара воспитывает двух дочек — Эвер Габо и Дашиэл Эдан. За время беременности актриса поправилась на 25 килограммов.



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