Работа комиссии ООН сорвана: главе российской делегации не дали визу

18.02.2020, 22:30, Новости дня

Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению по запросу РФ объявила о вынужденном переносе организационной сессии 2020 года на 10 дней из-за того, что США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба ООН.

Сообщается, что российский дипломат, обратившийся с запросом о переносе заседания, рассказал о том, что США "активно препятствуют" прилету в Нью-Йорк главы делегации РФ Константина Воронцова, которому не дали американскую въездную визу в Москве.

Представитель российской миссии также подчеркнул, что Соединенные Штаты нарушают параграфы Соглашения о штаб-квартире ООН от 1947 года, которые касаются выдачи виз. В итоге, Москва попросила о чрезвычайной встрече Комитета ООН по сношениям со страной пребывания для обсуждения создавшегося положения.

Заседания комиссии по разоружению запланированы на 6-24 апреля.



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