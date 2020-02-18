Мнение: Памятник Сулеймани в Ливане

18.02.2020, 22:30, Разное

На границе Ливана с Израилем сооружен огромный памятник Кассему Сулеймани, который указывает пальцем в направлении Израиля в качестве напоминания. Памятник установлен активистами движения "Хезбалла" (видео открытия тут https://twitter.com/FrumNewsReport/status/1229046791817003008) Вывешенный рядом флаг Палестины служит напоминанием, что Сулеймани в числе прочего боролся и за право палестинцев на собственное государство, стремясь снять противоречия между синнитами и шиитами перед лицом общего врага.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Михаэля Шумахера впервые сфотографировали после трагедии: его супруга борется с вымогателями, которые хотят продать снимки СМИ

13.12 / Тушили вертолетами: крупный пожар на складе в Москве ликвидировали

17.02 / Состояние заболевшего сына Марии Кожевниковой ухудшилось

20.12 / Мнение: Об уснувшем фавне и других античных скульптурах

12.02 / Представлен обновлённый хэтчбек Citroën C3

04.02 / В России снижены цены на популярные смартфоны Vivo

03.01 / «А мой муж без выходных работает»: шикующая Собчак довела россиян до бешенства

19.12 / Доллар и евро отвоевывают позиции у рубля

26.12 / Скандалы: Алексей Солдатов сдал адреса и пароли

02.12 / Мнение: Жалкая любовь терпилы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика