Мнение: Памятник Сулеймани в Ливане

18.02.2020, 22:30, Разное

На границе Ливана с Израилем сооружен огромный памятник Кассему Сулеймани, который указывает пальцем в направлении Израиля в качестве напоминания. Памятник установлен активистами движения "Хезбалла" (видео открытия тут https://twitter.com/FrumNewsReport/status/1229046791817003008) Вывешенный рядом флаг Палестины служит напоминанием, что Сулеймани в числе прочего боролся и за право палестинцев на собственное государство, стремясь снять противоречия между синнитами и шиитами перед лицом общего врага.