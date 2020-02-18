«Суперджет» с Мантуровым совершил экстренную посадку во Внуково

18.02.2020, 22:26, Новости дня

Самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Русджет» совершил экстренную посадку во Внуково, сообщили в экстренных службах. Там уточнили, что на борту самолета может находиться министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам источника в экстренных службах, на борту самолета, следовавшего из Берлина в Москву, сработал датчик неисправности системы кондиционирования. В самолете может находиться министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«По предварительным данным, на борту находится Мантуров», – сказал источник.

В экстренных службах сообщали, что посадка во Внуково ожидалась в 22.15 мск.

По последним данным, «самолет штатно сел в аэропорту Внуково».

Напомним, в 21.20 «Суперджет» из Берлина аварийно сел во Внуково с открытой передней стойкой шасси.



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