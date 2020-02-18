В НАТО отреагировали на эскалацию конфликта в Донбассе

18.02.2020, 22:26, Новости дня

Эскалация ситуации в Донбассе подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил представитель НАТО Оана Лунгеску.

По словам Лунгеску, в НАТО обеспокоены эскалацией в Донбассе, которая «подрывает Минские договоренности и усилия по мирному урегулированию конфликта», передает ТАСС.

Представитель альянса в очередной раз заявила, что «НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно-признанных границ».

Кроме того, в НАТО призвали Россию «вывести свои войска, прекратить поддержку сепаратистов и предпринять реальные усилия по выполнению Минских соглашений».

Ранее в народной милиции ЛНР заявили, что ВС Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, в начале февраля ЛНР решила обратиться в Международный уголовный суд из-за обстрелов ВСУ.