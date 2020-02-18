Мнение: Три триллиона как с куста

18.02.2020, 22:18, Разное

Сегодняшние 50 млрд. долл., которые суд в Гааге все-таки присудил России заплатить, как-то приоткрывают разгадку тайны — НА ЧТО РФ так лихорадочно откладывала в кубышку деньги и повышала налоги в последние 3-4 года.

«МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании ЮКОС, заявил РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков».

Все эти годы я задавал этот вопрос в пустоту, в том числе и на телевидении. В ответ всякие скабеевы мне только загадочно улыбались. Ну, вот и ответ. С 2014 года длится «процесс» — ну, видать, конец не за горами. «Сколько веревочке ни виться…» У Невзлина и Ходора есть шанс сказочно озолотиться. МБХ получит из них, допустим, 10 миллиардов; сколько это выйдет за каждый день отсидки? Надеюсь, все же меньше, чем у Сечина во главе бывшего ЮКОСа.

Тут, кстати, несколько дней назад была провернута крайне странная сделка — «продажа» пакета акций Сбербанка… от Центрального банка правительству. По виду — переложили деньги из одного кармана в другой. А по сути — вынули деньги из ФНБ и закинули в бюджет. Это не «из кармана», это как человек, которому «приперло», спускается в подвал и вынимает оттуда чемоданчик с наличными, припрятанный «на черный день». И ставит этот чемоданчик в прихожей. По странному совпадению, сумма «продажи» пакета Сбербанка — тоже примерно 3 триллиона.

Думаю, теперь заплатят. Так же невзначай и между делом, как Газпром давеча отстегнул Украине 3 млрд. ни за что, фактически — «за хорошее отношение».

Которого, впрочем, ожидать всяко не приходится.