Мнение: О предлоге троллить русских

18.02.2020, 22:11, Разное

Поразительно, как один маленький предлог может стать огромным поводом.

Ещё более поразительно, что повод сей применяется регулярно, причём исключительно в отношении русских. И каждый раз – срабатывает с неизменной эффективностью. Хотя, если вдуматься, то почему?

Вечная эта тема – языковой спор, который каждый раз инициирует кто-то из ближайших соседей. Как же правильно: в или на Украине, белорусский или беларуский (т.е. Белоруссия или Беларусь). С последним вообще всё с ног на голову – немцев, например, ничуть не волнует, что их любимый Deutschland по-французски зовётся Allemagne, по английски – Germany, а по-украински и вовсе Німеччина. Хотя можно привести легион аргументов, что так неправильно с исторической точки зрения…

Но «братья» белорусы (или беларусы?) будут упорно стоять на собственной исторической справедливости, даже вопреки нормам русского языка. Хотя, слава Богу, далеко не все.

Точно так же и украинцы, наиболее упорные, будут по любому поводу учить русских русскому, изобретая правила буквально на ходу. Хотя, нет, самые упорные станут доказывать, что русских не существует вовсе как нации, это искусственный конструкт, а русский язык является одним из диалектов украинского. Впрочем, это отдельная песня.

А что касается предлогов в или на и вымышленного правила «в относится к стране, а на – к территории, а также только к островным государствам», то… Надо ли доказывать, что это миф, порождение недалёкого ума и неполноценного разума?

Ладно, буквально пара примеров. Кто скажет, мол, «поеду на Японию», хотя Япония – государство островное. А «на Исландию»? Нет, только в. С другой стороны, не столько «в Восточный Тимор», сколько – на. И также – «на Гаити», а не в, хотя оба государства скорее полуостровные, т.е., не острова. И уж совсем ни капли не островное государство Джибути также голосует за предлог на. Просто потому, что так благозвучнее и удобнее для произношения.

Опять же, с территориями – полная чехарда. Понятно, что «на Смоленщине» или «на Брянщине», но вот уже насчёт Орловской области можно сказать и так, и этак. И «на Орловщине», и в. Что же до одного из древнейших городов Северной Руси, так тут и вариантов нет – «в Новгородчине». С автономными республиками да краями России ещё более обидно выходит. Обязательно «в Чечне», «в Осетии», «в Дагестане» и, конечно же «в #Крым» – а ведь тоже территории!

Вот и выходит, что какой-то безвестный умник ловко вбросил, наступив кому-то на больную мозоль государственного суверенитета, и теперь баталиям несть числа и конца не видать. Хотя… Язык пластичен, и кто знает, какие нормы будут в нём лет через 50. Может и «в Украине» станет правилом…

Пока же лишь один вопрос. А с чего это иностранцы так рьяно учат соседнюю страну её государственному языку?