Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах

18.02.2020, 22:06, Новости дня

Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании". Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Ветераны получают право бесплатного проезда с одним сопровождающим не только в течение 2020 года, но и пожизненно. По словам Белозерова, в любой момент они могут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, сообщает ТАСС.

Ранее подобные льготы предоставлялись ветеранам только во время майских праздников.

В 2020 году отмечается 75-я годовщина Великой Отечественной войны. По случаю этой даты ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей. Во Владимирской области к данной сумме прибавятся еще 15 тысяч из областного бюджета. Труженики тыла получат по 50 тысяч из федерального бюджета.



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