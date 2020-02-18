Хоккейный «Ак Барс» в Казани взял реванш у «Авангарда»

18.02.2020, 22:06, Новости дня

В столице Татарстана состоялся матч между местным "Ак Барсом" и омским "Авангардом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Неделю назад соперники играли на домашней арене "ястребов" и тогда омичи выиграли по буллитам 2:1. Теперь "барсы" взяли уверенный реванш – 5:3.

При этом свой настрой казанцы продемонстрировали с самого начала игры. На 1-й минуте гол забил Галимов, на 19-й его удвоил Галиев. В начале третьего периода Азеведо, Воронков и Фисенко довели разрыв до "+5". Однако гости не собирались сдаваться и усилиями Клинкхаммера, Мартынова и Дедунова смогли установить более приличный счет. Но на большее им времени не хватило.



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