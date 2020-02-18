Дело крымских подростков-экстремистов на особом контроле Бастрыкина

18.02.2020, 22:06, Новости дня

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил задачу в кратчайшие сроки установить мотивы подростков, готовивших теракты в Керчи.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что ход расследования, который ведется ГУ СКР по Крыму взят Бастрыкиным под контроль центрального аппарата.

Петренко сообщила, что сотрудниками ФСБ установлено, что два подростка, 15 и 16 лет, планировали совершить в учебных заведениях полуострова вооруженные нападения, аналогичные преступлению 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже убил 20 человек и ранил 67.

Представитель СКР также рассказала о том, что наряду с этим подозреваемые в социальных сетях вели работу, направленную на расширение числа своих сторонников.

По словам Петренко, в ходе обысков у подростов были изъяты самодельные бомбы.

Ранее сообщалось, что на допросах задержанные рассказали о том, что помимо изготовления взрывных устройств, они тренировались, убивая животных на окраине города.



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