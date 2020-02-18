Стали известны подробности о самолете, совершившем посадку во Внукове

18.02.2020, 22:06, Новости дня

Стали известны подробности о самолете Sukhoi Superjet, который приземлился во Внукове во вторник вечером, 18 февраля. Воздушное судно совершило посадку в штатном режиме.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет аварийно сел в аэропорту с открыткой стойкой шасси. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, на борту сработали датчики неисправности кондиционера и шасси, о чем командир сообщил диспетчерам. Впоследствии данная информация не подтвердилась и самолет сел в штатном режиме.



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