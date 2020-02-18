В Роснефти оценили санкции США против подразделения компании

18.02.2020, 21:45, Новости дня

Санкции Соединенных Штатов против подразделения Роснефти Rosneft Trading являются произволом, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире радио «Коммерсант.ФМ».

« (…) Никакими незаконными операциями ни компания, ни ее подразделения никогда не занималась. Мы действуем строго в рамках международного права. Даже санкционные режимы мы не нарушали, что неоднократно утверждал американский регулятор. И за этим решением не стоят никакие доказательства. Это абсолютный произвол», – цитирует Леонтьева ТАСС.

Пресс-секретарь «Роснефти» также отметил, что для того, чтобы говорить о конкретных действиях, компании необходимо изучить документы о санкциях.

Напомним, во вторник США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро, после чего акции Роснефти рухнули более чем на 5%. В МИД подчеркнули, что санкции США не смогут повлиять на позицию РФ в международных делах.



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