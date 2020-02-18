Мнение: Вымирание Южной Кореи, подвалы в Сеуле и чистки в Самсунге

18.02.2020, 21:42, Разное

1. Мы с вами успели привыкнуть к тому, что с демографией в Японии дела обстоят крайне грустно, сокращение населения там идёт уже около 10 лет. Однако в соседней Южной Корее всё ещё хуже – общий коэффициент рождаемости (ОКР) там уже пару лет меньше единицы. Менее одного ребёнка на женщину – в России подобного не бывало даже в самые худшие годы.

Фактически, оба азиатских государства уверенно встали на путь вымирания (вариант с миграцией японцы и корейцы не приемлют). Читатель lalexander_v указывает, как сложно поднять рождаемость даже в сравнительно богатых странах:

https://olegmakarenko.ru/1788032.html?thread=729099904#t729099904

Практика показывает, что в индустриальной стране [поднять количество рождений] очень сложно и, собственно, вообще непонятно как. Возьмём в качестве примера Японию и Южную Корею. Картина с рождаемостью и там и там просто страшная, СКР в Японии 1.37, а в Южной Корее – 0.93, японцы, скажем, сейчас вымирают по полмиллиона в год. То, что это проблема, там понятно всем.

Проблема вымирания населения в Японии, если не ошибаюсь, была поднята ещё в начале 90-х (уже тогда правительству там было очевидно, что СКР 1.5, — тогда ещё 1.5, потом он продолжил падать, – это проблема, которую нужно как-то решать). В Южной Корее в начале 2000-х. При этом вариант решения проблемы сокращения населения путём привлечения эмигрантов в Восточной Азии всегда воспринимался крайне негативно, и японцы и корейцы в массе крайние националисты. То есть всем было понятно, что рождаемость нужно как-то стимулировать.

Ну и вот прошло почти 30 и 20 лет соответственно. Ну и как успехи? Как видим – никак, т.е. никаких успехов в подъёме рождаемости нет ни у японцев, ни у корейцев, т.е. вообще совсем никаких. При этом Япония — страна сравнительно богатая, какие-то финансовые ресурсы у неё для решения различных проблем есть. Но вот как, используя их, сколько-нибудь заметно увеличить рождаемость они, как показывает практика, не знают.

Наблюдали бы мы такую картину, если бы задача стимулирования рождаемости была бы простой? То есть такая довольно богатая страна как Япония с очень неглупым в своей массе народом и достаточно квалифицированным правительством в этом вопросе за несколько десятилетий не смогла добиться вообще никаких успехов. Собственно одного этого факта достаточно, чтобы понять, что тут всё не так просто.

2. Плачевная ситуация с деторождением в Южной Корее, вероятно, во многом объясняется теми условиями, в которых живут молодые корейцы. Коллега monetam приводит ссылку на любопытную статью BBC:

https://www.bbc.com/russian/features-51376592

По всему миру неожиданное пользуется кассовым успехом южнокорейский фильм «Паразиты», про бедную семью, которая ютится в подвале. «Паразиты» это драма, а не документальный фильм, но подобные квартиры в убогих подвалах явление не редкое. В Сеуле тысячи людей живут в таких условиях. <…>

Солнечный свет практически не проникает в комнатку на цокольном этаже, где живет О Ки Чхоль.

Натурального света столь мало, что комнатное растение, которое он держал в своем жилище, этого не выдержало.

Прохожие могут свободно заглядывать через низкое окно в его крохотное помещение. Подростки иногда курят прямо у его окна, иногда еще и плюются.

Летом в комнатушке нестерпимо влажно, и он постоянно борется со всепроникающей плесенью.

В тесном совмещенном санузле нет раковины, а ванна просто приподнята на полметра над полом. Потолок там настолько низкий, что ему приходится стоять, расставив ноги, чтобы не удариться головой.

Журналисты BBС объясняют возникновение таких жилищ коммунистической угрозой со стороны Северной Кореи:

Опасаясь эскалации, в 1970 году правительство Южной Кореи изменило строительные нормы и правила, распорядившись, чтобы все малоэтажные новостройки были снабжены подвалом или цокольным этажом, которые могли бы служить убежищем в случае конфликта с Севером или чрезвычайных ситуаций.

Изначально эти подвалы запрещалось сдавать жильцам. Но в 1980-е годы в стране возник кризис в связи с острой нехваткой жилья. Больше всего им был затронут Сеул. Правительству пришлось разрешить людям селиться в полуподвалах.

В 2018 году в докладе ООН было отмечено, что хотя по размеру экономики Южная Корея занимает 11-е место в мире, нехватка доступного жилья создает серьезные препятствия, в особенности для малообеспеченных слоев населения и молодежи.

За последнее десятилетие южнокорейцы в возрасте моложе 35 лет в среднем тратят на квартплату порядка половины своих доходов.

В результате полуподвалы для многих оказались единственным выходом в ситуации стремительного роста цен на недвижимость.

3. Несмотря на ванильно-розовый стиль корейской поп-музыки, реальная жизнь в Южной Корее довольно сурова. Корейцы не только постоянно сажают в тюрьму своих бывших президентов, но уже добрались и до руководителей крупнейших компаний:

https://lenta.ru/news/2020/02/14/samsung/

Председатель совета директоров южнокорейской корпорации Samsung, крупнейшего производителя смартфонов в мире, подал в отставку. Ли Сан Хун покинул пост после приговора по делу о препятствии деятельности профсоюзов, сообщает ТАСС. <…>

Samsung «обезглавили» спустя два месяца после того, как Ли Сан Хуну назначили 18 месяцев лишения свободы.

Помимо него обвинения выдвинули в отношении еще 31 сотрудника, наказания назначены 25 сотрудникам. Они использовали личную информацию о членах профсоюзов, чтобы снизить их влияние.

До этого, 9 декабря 2019 года, вице-президент Samsung и двое других представителей руководства были осуждены на 1,5 года тюрьмы за финансовые махинации.

Ранее, в 2017 году, вице-президент Samsung Electronics и фактический глава Samsung Group Ли Джэ Ен получил пять лет тюрьмы за взяточничество, растрату, укрывательство незаконных доходов, нелегальный перевод средств за рубеж и лжесвидетельство. Дело стало следствием крупного политического кризиса в Южной Корее, в ходе которого президента Пак Кын Хе отстранили от власти за давление на фирмы с требованием перечислять деньги в некоммерческие фонды.

Можете ли вы себе представить, что в США, например, посадили бы за решётку гендиректора Apple Тима Кука или главу Tesla Илона Маска?

Жёсткие меры воздействия на представителей власти и бизнеса, однако, не оказывают какого-то решающего влияния на общее положение в стране. Экономический рост в Южной Корее пока ещё сравнительно неплох – чуть менее 3% в год на протяжении прошлого десятилетия, но это вдвое ниже, чем было в 2000-х годах и втрое ниже – чем в 1990-х. Государственный долг, тем временем, заметно вырос, а демографический провал настолько глубок, что впереди неизбежный и жёсткий дефицит молодых работников.

Ранее падение рождаемости в Южной Корее компенсировалось снижением смертности, но в последние несколько лет смертность вновь начала расти. Уже в нынешнем 2000-м году, скорее всего, число рождений в стране впервые станет меньше числа смертей (при том, что общее количество детей, родившихся за год, сейчас чуть ли в 4 раза меньше, чем было в 1960-х годах):

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_South_Korea#Registered_births_and_deaths

Похоже, что Южная Корея вступает в период стагнации и кризиса. Как корейцы будут выбираться из столь глубокой демографической ямы в условиях старения населения и замедления экономики – совершенно непонятно.