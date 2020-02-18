Бастрыкин взял на контроль расследование дела о подготовке терактов в Керчи

18.02.2020, 21:37, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о подготовке терактов в образовательных учреждениях в Керчи двумя подростками, сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело возбужденное следственными органами УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Сотрудники госбезопасности установили, что подростки разработали планы вооруженных нападений. Кроме того, они администрировали в соцсетях и мессенджерах группы «смерти», где призывали пользователей к аналогичным преступлениям. Отмечается, что в домах подростков изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

Глава СК поручил следователям как можно быстрее провести все необходимые следственные действия, установить причины и условия, способствовавшие деструктивному поведению задержанных.

Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним,  Керчи задержали подростков, готовящих террористические акты в двух образовательных учреждениях. Позже ФСБ опубликовала видео задержания подростков.



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