В Грузии протестуют из-за назначения нового генпрокурора. С ним связывают громкие нерасследованные дела

18.02.2020, 21:31, Новости дня

Грузинский парламент утвердил нового генпрокурора страны. Им стал Ираклий Шотадзе, который ранее уже занимал эту должность. Голосование в парламенте проходило на фоне антиправительственной акции протеста. Оппозиционные партии утверждают, что Шотадзе может иметь отношение к бездействию властей в нескольких громких делах.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» смогли попасть в парламент лишь в окружении полиции. Представители нескольких оппозиционных партий и гражданские активисты с утра заняли площадку перед зданием Парламента и организовали «коридоры позора» для членов правящей партии. Самого Ираклия Шотадзе, чью кандидатуру поддержала «Грузинская меча», протестующие назвали «исполнителем».

«У Шотадзе две задачи: сделать так, чтобы преступления власти не были раскрыты и чтобы лидер правящей партии Бидзина Иванишвили еще активнее осуществлял репрессии», – говорит Лаша Чхартишвили, член «Лейбористской партии Грузии».

Парламентская оппозиция отказалась принимать участие в голосовании по утверждению кандидатуры Ираклия Шотадзе в должности генерального прокурора. Впрочем, правящей партии хватило собственных голосов. По Конституции Шотадзе будет занимать пост генпрокурора в течение шести лет.

«Господин Ираклий Шотадзе планирует переподготовить следователей, усилить соответствующий департамент. Он говорил о том, как собирается размежевать полномочия прокуратуры, говорил о развитии международного сотрудничества», – говорит Анри Оханашвили, депутат от «Грузинской мечты» и глава юридического комитета.

Шотадзе ранее уже занимал должность генпрокурора – с ноября 2015-го по май 2018-го. Он добровольно покинул пост на фоне массовых акций протеста в связи с так называемым «делом улицы Хорава». Речь идет об убийстве двоих подростков их сверстниками в декабре 2017 года. В бытность Шотадзе генпрокурором следствие фактически зашло в тупик. Один из фигурантов дела оказался близким родственником высокопоставленного чиновника прокуратуры, в связи с чем родные погибших обвиняли ведомство и следователей в предвзятости. После отставки Шотадзе дело начали рассматривать заново. Сам генпрокурор нарушений в деле не видит.

«Этой большой трагедией и, действительно, сложным делом воспользовались многие политические группы. Дело было использовано в их политических целях. Исходя из того, чтобы этот процесс продолжал развиваться в правовых рамках, чтобы правосудие свершилось, я принял решение и подал в отставку», – сказал Шотадзе.

Оппоненты правящей партии говорят, что в копилке генпрокурора есть и другие громкие нерасследованные дела. Например, спецоперация в Панкисском ущелье в 2017 году с целью задержания сообщников Ахмеда Чатаева. Тогда от рук силовиков погиб местный 19-летний житель Темирлан Мачаликашвили. Никто так и не был привлечен к ответственности.

Еще одно дело – похищение в центре Тбилиси азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы летом 2017-го. Мухтарлы был незаконно вывезен в Азербайджан, где его отправили в заключение по обвинению в нелегальном пересечении границы. Родственники Мухтарлы несколько раз обращались в генпрокуратуру Грузии. Но это дело также не было расследовано.