Россия с 20 февраля закрывает въезд для граждан Китая. Это касается туристов, студентов и тех, кто едет на работу

18.02.2020, 21:31, Новости дня

Россия с 20 февраля 2020 года закрывает въезд на свою территорию для граждан Китая, сообщает ТАСС. Об этом объявили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», – говорится в сообщении.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом более 72 тысяч человек, 1872 человека погибли. За пределами Китая – в общей сложности менее тысячи случаев заражения.