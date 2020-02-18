Гражданам Китая с 20 февраля запрещается въезжать в Россию

18.02.2020, 21:30, Новости дня

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля граждане Китая не смогут въехать на территорию страны. Данный запрет является временным и не коснется транзитных пассажиров.

Въезд на территорию РФ будет приостановлен в частных, учебных, туристических и трудовых целях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории страны. В рамках распоряжения также будут приостановлены прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию гражданам Китая.

Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР, а также продолжающимся прибытием на территорию страны граждан Поднебесной. По словам Татьяны Голиковой, ограничение не коснется транзитных пассажиров, сообщает "Интерфакс".

По последним данным, число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи человек. Зафиксировано 1868 случаев летального исхода. Во Всемирной организации здравоохранения настроены оптимистично, но призывают людей к осторожности.



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