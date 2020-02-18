Чемпионат КХЛ. «Локомотив» крупно выиграл у «Витязя»

18.02.2020, 21:30, Новости дня

Матчем в Ярославле между местным "Локомотивом" и подмосковным "Витязем" продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. До середины второго периода счет оставался равным, но затем хозяева увеличили давление на ворота соперника и победили весьма убедительно – 5:1.

Форвард "Локо" Свитов открыл счет на 5-й минуте, но буквально через 4 минуты Йормакка восстановил равновесие. Даже шайба в исполнении Пяярви-Свенссона, который снова вывел волжан вперед, еще не убила интригу. Но в третьем периоде Каюмов, Ткачев и Полунин сделали счет почти неприличным и окончательно оформили успех железнодорожников.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Армия Сирии освободила десятки населенных пунктов на западе и севере Алеппо

06.12 / Комиссия СЕ вынесла решение о полномочиях российской делегации в ПАСЕ

15.01 / Индия задумалась об участии в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике

01.01 / 2020-й покажет, каким будет общественное здоровье. Без выздоровления общества Украина утратит энергию, необходимую для развития

23.01 / Московская биржа открылась снижением

25.12 / Путин уволил ряд руководителей силовых ведомств

16.01 / Администрация ВШЭ планирует прекратить поддержку всех студенческих медиа

07.02 / Кузбасс нашел применение углю в случае отказа Польши от закупок

04.01 / Кудрявцева рассказала о своем состоянии после операции на груди

30.01 / Мнения: «Скучаю по временам, когда нас бомбили»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика