США сорвали заседание комиссии ООН невыдачей визы главе делегации России

18.02.2020, 21:30, Новости дня

Заседание комиссии ООН по разоружению отложено на 10 дней из-за невыдачи визы США главе делегации РФ Константину Воронцову, сообщила Всемирная организация.

Об этом информирует ТАСС.

В начале февраля в МИД заявили, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, направляющимся в США по служебным делам, продолжает деградировать.

В декабре МИД отмечал, что это происходит при попустительстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша – РФ предлагала в связи со сложившейся ситуацией перенести заседания Всемирной организации в другие страны. ГА ООН ограничилась принятием резолюции, в которой призвала Соединенные Штаты прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран.

Ранее подобное происходило уже неоднократно: так, в декабре глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в очередной раз не получил американскую визу для участия в работе ГА ООН.