Личное: Синдром слепой свиньи

18.02.2020, 21:22, Разное
Психологическое состояние Анны Семенович я называю синдромом слепой свиньи.
Синдромом слепой свиньи страдают в некогда стройные, а теперь располневшие женщины, которые отказываются считать себя толстыми.
Фото: Соцсети
И не просто молча отказываются, а ещё и обижаются и даже злятся на тех, кто замечает их полноту.
На днях в Сети появились снимки Нюрки, на которых отчётливо видны её несколько подбородков.
Семенович тут же выступила с опровержением, опубликовав у себя видео, на котором её подбородки, как ей кажется, выглядят нормально.
Слева — фотография, опубликованная в СМИ, справа — кадр из видео, опубликованного самой Анной.
Фото: Соцсети
Лично я никакой разницы между фотографиями не вижу: и там, и там — откровенно толстая баба с приличными жировыми отложениями в области подбородка и не только.
Однако Семенович, страдающая синдромом слепой свиньи, с такой оценкой вряд ли согласится.
Вот что она заявила:
Я все понимаю, я не не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трех подбородков, как вы меня выставили.
Ну, как нет-то? Ну, может, когда она стоит прямо, то у неё явно видны не три, а два подбородка и увесистый индюшачий зоб.
Два? Три? Какая, собственно, разница, сколько и при каком ракурсе? У «нормальной, красивой женщины» подбородок — всегда один! И угол между шеей и подбородком — острый! Очень, я бы даже сказала, острый. Не 90 градусов и даже не 80, а значительно острее.
У Нюрки же Семенович — шея жирной бабы: угол между подбородком и шеей — тупой. Такая женщина, на мой взгляд, не может считаться красивой ни при каких обстоятельствах.
«Не моделью от Армани» Семенович была много лет назад. Когда-то Нюрка была нормальной, симпатичной на любителя женщиной, теперь же она — бескомпромиссно толстая и некрасивая баба.
Фото: Соцсети
И сколько таких вот «Нюрок» среди вас? Сколько из вас разожрались, но по-прежнему цепляетесь за былую привлекательность, которая, между прочим, закончилась лет так 10-20 назад?
Зачем вы это делаете? Похудеть не пробовали?
Я вас слушаю очень внимательно.
Источник: Лена Миро
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