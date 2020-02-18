Личное: Синдром слепой свиньи

18.02.2020, 21:22, Разное

Психологическое состояние Анны Семенович я называю синдромом слепой свиньи.

Синдромом слепой свиньи страдают в некогда стройные, а теперь располневшие женщины, которые отказываются считать себя толстыми.



Фото: Соцсети

И не просто молча отказываются, а ещё и обижаются и даже злятся на тех, кто замечает их полноту.

На днях в Сети появились снимки Нюрки, на которых отчётливо видны её несколько подбородков.

Семенович тут же выступила с опровержением, опубликовав у себя видео, на котором её подбородки, как ей кажется, выглядят нормально.

Слева — фотография, опубликованная в СМИ, справа — кадр из видео, опубликованного самой Анной.



Фото: Соцсети

Лично я никакой разницы между фотографиями не вижу: и там, и там — откровенно толстая баба с приличными жировыми отложениями в области подбородка и не только.

Однако Семенович, страдающая синдромом слепой свиньи, с такой оценкой вряд ли согласится.

Вот что она заявила:

Я все понимаю, я не не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трех подбородков, как вы меня выставили.

Ну, как нет-то? Ну, может, когда она стоит прямо, то у неё явно видны не три, а два подбородка и увесистый индюшачий зоб.

Два? Три? Какая, собственно, разница, сколько и при каком ракурсе? У «нормальной, красивой женщины» подбородок — всегда один! И угол между шеей и подбородком — острый! Очень, я бы даже сказала, острый. Не 90 градусов и даже не 80, а значительно острее.

У Нюрки же Семенович — шея жирной бабы: угол между подбородком и шеей — тупой. Такая женщина, на мой взгляд, не может считаться красивой ни при каких обстоятельствах.

«Не моделью от Армани» Семенович была много лет назад. Когда-то Нюрка была нормальной, симпатичной на любителя женщиной, теперь же она — бескомпромиссно толстая и некрасивая баба.



Фото: Соцсети

И сколько таких вот «Нюрок» среди вас? Сколько из вас разожрались, но по-прежнему цепляетесь за былую привлекательность, которая, между прочим, закончилась лет так 10-20 назад?

Зачем вы это делаете? Похудеть не пробовали?

Я вас слушаю очень внимательно.