Получить гражданство РФ в упрощенном порядке смогут представители 135 профессий

18.02.2020, 21:19, Новости дня

Министерство труда расширило перечень профессий для иностранцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, почти вдвое – с 74 до 135 пунктов.

Список пополнился врачебными специальностями: педиатр, психиатр, терапевт, хирург, эпизоотолог, медсестры, – также в него включены, например, такие профессии, как гидромелиораторы, зоотехники, рыбоводы, трактористы-машинисты, редактор и корреспондент, информирует «Российская газета».

Также представителям ряду профессий предоставлено право упрощенного получения гражданства по предложениям региональных властей – в списке оказались врачи скорой помощи, стоматологи, оториноларингологи, педагогические работники, механики, инженеры по горным работам и т.д.

Если представители этих профессий проработали в РФ по специальности не менее года, при этом они проживают в Российской Федерации, то они могут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, без условия о сроке проживания.

Напомним, закон, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ в упрощенном порядке, вступил в силу со 2 октября. Тогда в списке было 74 профессии.