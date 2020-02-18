Мнение: Загрыз руку, которая кормила

18.02.2020, 21:13, Разное

Вы когда-нибудь мечтали о таком большом, нет, громадном космическом корабле, в который можно было бы запихнуть всех умалишенных (я тут не про ментальное, а, скорее, про отсутствие мозгов), а потом запустить эту махину куда подальше?

Знаете, есть такая поговорка про «где родился, там и пригодился». Так вот: иногда лучше вообще не рождаться, чем появиться на свет и вырасти ТАКИМ. Честно – так стыдно за соотечественников бывает редко, но это что-то из мира фантастики.

Старый добрый Петр Павленский снова напомнил о себе. Нет, на этот раз с его мошонкой всё в порядке, и с брусчатки на Красной площади гвозди сдирать не придется. Акционист решил сделать ход конем, но где-то снова просчитал, и лошадка его захромала. Получилось то, чего так не хотели поклонники его «творчества» как художника: приютившийся во французском политическом убежище Павленский решил нагадить прямо в своем доме, за что схлопотал самый настоящий выговор от члена Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» Брюно Кестеля.

Российский художник, кажется, на грани выдворения из страны, в которую так рвался из России – а всё из-за публикации компрометирующего секс-видео с Бенжаменом Гриво, которого считают любимчиком Макрона в гонке за пост мэра Парижа.

Высказываясь в адрес акциониста, Кестель не скупился на экспрессию – он назвал его «ублюдком, который не знает, как вести себя в обществе».

Не уж то Павленскому придется искать новое стойло и разменивать хруст французской булки на что-то другое?