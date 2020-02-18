Мнение: Загрыз руку, которая кормила

18.02.2020, 21:13, Разное

Вы когда-нибудь мечтали о таком большом, нет, громадном космическом корабле, в который можно было бы запихнуть всех умалишенных (я тут не про ментальное, а, скорее, про отсутствие мозгов), а потом запустить эту махину куда подальше?

Знаете, есть такая поговорка про «где родился, там и пригодился». Так вот: иногда лучше вообще не рождаться, чем появиться на свет и вырасти ТАКИМ. Честно – так стыдно за соотечественников бывает редко, но это что-то из мира фантастики.

Старый добрый Петр Павленский снова напомнил о себе. Нет, на этот раз с его мошонкой всё в порядке, и с брусчатки на Красной площади гвозди сдирать не придется. Акционист решил сделать ход конем, но где-то снова просчитал, и лошадка его захромала. Получилось то, чего так не хотели поклонники его «творчества» как художника: приютившийся во французском политическом убежище Павленский решил нагадить прямо в своем доме, за что схлопотал самый настоящий выговор от члена Национального собрания Франции от партии «Вперед, Республика!» Брюно Кестеля.

Российский художник, кажется, на грани выдворения из страны, в которую так рвался из России – а всё из-за публикации компрометирующего секс-видео с Бенжаменом Гриво, которого считают любимчиком Макрона в гонке за пост мэра Парижа.

Высказываясь в адрес акциониста, Кестель не скупился на экспрессию – он назвал его «ублюдком, который не знает, как вести себя в обществе».

Не уж то Павленскому придется искать новое стойло и разменивать хруст французской булки на что-то другое?

Источник: Достало



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Наука: Вычислительная мощь дендритных ветвей отдельных нейронов оказалась неожиданно высокой

26.01 / Виктория Боня обеспокоила поклонников внезапным исчезновением из Instagram после поездки в Перу

27.12 / Переплюнул Порошенко: Зеленского признали более кровожадным президентом

31.01 / Яна Рудковская показала совместное выступление с Евгением Плющенко для проекта «Звёздный Лёд»

12.12 / Незаконный вывод денег из РФ за границу сократился в 3 раза

21.12 / Астронавты рассказали о странных ощущениях, звуках и НЛО в космосе

12.12 / Скандалы: Где отмываются сотрудники Банка России

22.01 / Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель вышла из душа и забыла пристегнуть накладной живот

25.12 / Мнение: Не надо на гитарке

06.01 / Мнение: Миллионы гектаров леса сгорели. Пора призвать, наконец, чиновников к ответу!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика