Парадоксы Ближнего Востока

18.02.2020, 21:06, Новости дня

После убийства генерала Касема Сулеймани и последовавших иранских ракетных ударов по американским базам в Ираке члены конгресса, политические эксперты и различные СМИ заговорили о возможной войне на Ближнем Востоке.

Однако, по мнению президента International Crisis Group Роберта Малли масштабный военный конфликт в регионе будет спровоцирован парадоксальной особенностью Ближнего Востока. В своей статье в журнале Foreign Affairs бывший помощник Барака Обамы написал, что по мере того как общины, страны и весь регион становятся все более раздробленными, Ближний Восток становится все более интегрированным благодаря появлению трансграничных движений и вмешательству внешних субъектов во внутренние споры. По словам Малли эти два феномена превратили регион в “пороховую бочку” и любое внутреннее событие способно спровоцировать масштабную войну между странами.

Так, раскол иракского общества привел к тому, что некоторые шиитские общины Ирака сблизились с Ираном — они стали проводником иранского политики и власти. Поддержка Сулеймани и его сотрудничество с иракскими шиитскими вооруженными отрядами являются наглядным проявлением данного феномена. Поэтому любая конфронтация США с иракскими шиитскими отрядами может спровоцировать войну между Америкой и Ираном. Малли считает, что Сирия и Йемен — страны, где также может быть развязана война, в которую, почти наверняка, будут втянуты Соединенные Штаты или другие страны.

Однако, многие наблюдатели не согласны с оценкой Малли и не готовы рассматривать Ближний Восток в качестве “пороховой бочкой”. Страны, вмешивающиеся во внутренние ближневосточные конфликты, демонстрируют нежелание обострять ситуацию, когда их интересы находятся под угрозой, пишет в The National Interest ближневосточный эксперт Эрик Борденкирчер.

Размышления и прогнозы лишь на основе недавних событий в Ираке, Сирии и Йемене трудно назвать полноценным анализом ситуации в регионе. Внимательное изучение истории Ливана — ключ понимания внутренних механизмов Ближнего Востока и неясно, почему Малли исключил из своего анализа эту страну.

Ливан — а не Ирак, Сирия или Йемен — воплощает в себе выявленный Малли парадокс региона (разрыв и интеграция). Ливан имеет более чем семидесятилетнюю историю глубоких социальных разногласий и конфликтов, которые связаны с внешним вмешательством и транснациональными движениями. Все это превращает Ливан в лабораторию по осмыслению происходящих событий и выработки эффективной политики по преодолению конфликтов на Ближнем Востоке.

На протяжении десятилетий Ливан имел слабые государственные структуры и мощных негосударственных субъектов. Являясь участником арабо-ирано-израильского конфликта и противостояния между суннитами и шиитами, Ливан был и остается микрокосмом различных разломов региона. Страна также является площадкой конфронтации между США и Ираном.

Растущая раздробленность и интеграция Ближнего Востока создают новые, похожие на Ливан страны. Ирак, Сирия, Йемен и Ливия все больше повторяют судьбу Ливана в мирное и военное время. Судан, Алжир, Египет и другие страны могут вскоре последовать его примеру. Мы наблюдаем рост числа государств без наций на Ближнем Востоке — статус Ливана с 1943 г.

Государство без нации ведет к появлению автономных административных органов и социально-экономических структур, при этом национальная идентичность остается слабой. Конфессиональная/этническая идентичность, идеологические движения и родоплеменная связь в этих государствах конкурируют с национальной идентичностью. Отсутствие сплоченного общества подрывает эффективность государства, порождает плохое управление и стимулирует вмешательство внешних игроков.

Государство без нации демонстрирует определенное поведение во время войны и мира. Наличие дилеммы безопасности в общинах и движениях создает трения и насилие внутри общин и движений, а также между ними. Все это порождает нежелание идти на компромисс, поиск внешнего влияния на внутренние дела и чувствительность к региональным событиям.

К сожалению, формирование ближневосточной политики на основе опыта Ливана не гарантирует успех. Эффективная политика будет трудной, медленной, а иногда и болезненной. Кроме того, как и в случае с Ливаном, региону в ближайшее время не удастся преодолеть большинство проблем.