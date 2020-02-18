Икер Касильяс завершает карьеру вратаря. И хочет стать чиновником

18.02.2020, 21:06, Новости дня

Известный испанский голкипер Икер Касильяс окончательно подтвердил, что завершает карьеру футболиста. При этом экс-вратарь мадридского "Реала" и португальского "Порту" собирается стать главой испанской федерации футбола. Об этом он сообщил президенту "Порту" Жорже Пинту да Коште.

Да Кошта сообщил журналистам, что Касильяс уведомил его о завершении карьеры игрока перед выдвижением своей кандидатуры на пост президента Федерации футбола Испании: "Перед тем, как объявить о своем выдвижении, Икер Касильяс прибыл в Порту, чтобы пообедать со мной и сообщить о своем решении об окончании карьеры. Я был счастлив. Такое отношение к клубу меня тронуло".

Как сказал президент "Порту", Касильяс производил большое впечатление всей своей карьерой, проиграв лишь за два клуба: "Но он не бросает футбол, он полон сил, — цитирует да Кошту издание O Jogo. – И я буду скучать по нему. Перед игрой с "Виторией Гимараэш" он прислал нам видеосообщение о завершении карьеры".



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