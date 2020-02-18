Мэр Лондона предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit

18.02.2020, 20:58, Новости дня

Мэр Лондона Садик Хан в ходе визита в Брюссель предложил предоставить британцам по желанию «ассоциированное гражданство» Евросоюза.

Хан заявил, что ассоциированное гражданство ЕС может стать одним из способов «извлечь максимальную пользу из Brexit». В частности, предлагается обеспечить дальнейшую свободу передвижения и проживания в странах ЕС тем, кто желает сохранить такие права.

Также британцы, которые захотят получить такое гражданство смогут голосовать на выборах в Европейский парламент, информирует The Guardian.

Однако издание отмечает, что инициатива лондонского мэра вряд ли будет одобрена, так как она противоречит законодательству Евросоюза.

Ранее сообщалось, что британские власти намерены выстраивать свои будущие отношения с Европейским союзом на условиях равноправия сторон.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.