Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

18.02.2020, 20:51, Разное

Граждан Китая, въезжающих для трудовой деятельности, временно перестанут пускать через российскую границу. Уточняется, что запрет начнет действовать с 20 февраля. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавиурсом.

Ранее стало известно, что главный врач госпиталя «Учан» в китайском городе Ухань Лю Чжимин скончался в возрасте 51 года от коронавируса. По данным РИА Новости, его больница была одним из первых медицинских учреждений, где принимали пациентов с этим заболеванием.