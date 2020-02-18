МИД обвинил ЕС в «тактике удушения» Донбасса

18.02.2020, 20:51, Новости дня

Возбуждение генпрокуратурой Украины уголовных дел в связи с якобы принудительной выдачей паспортов ЛНР жителям Донбасса является верхом цинизма, заявили в МИД России.

«На днях Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с «принудительной» выдачей жителям Донбасса паспортов провозглашенной Луганской народной республики. Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Российское ведомство отмечает, что «к тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС» – часть стран этого блока решила не признавать российские паспорта, которые по гуманитарным соображениям выдаются жителям региона, и не ставить в них шенгенские визы.

«Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека. Право на свободный выбор гражданства гарантировано Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Европейской конвенцией о гражданстве 1997 г. и другими международными документами», – говорится в заявлении.

МИД указывает, что аналогичная практика в других странах Европы – Польше, Венгрии, Румынии – в ЕС отторжения не вызывает.

«К примеру, Польша на протяжении многих лет выдает «карты поляка». Венгрия и Румыния оформляют паспорта венграм и румынам, проживающим на территории других стран, в том числе и на Украине. А крымчан и донбассцев наказывают за «неправильный» выбор гражданства», – заявили в МИД.

Ведомство отмечает, что здесь на лицо проявление двойных стандартов – в угоду политическим интересам демократические ценности равноправия и недискриминации приносятся в жертву.

«Киев успешно учится этому у своих европейских покровителей: сначала подписывает Минские договоренности, гарантирующие отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус, амнистию, снятие блокады, языковое самоопределение, а затем саботирует их выполнение», – отмечает МИД.

На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Луганской области Украины начала уголовное производство по факту «принудительной паспортизации» граждан страны на «временно оккупированной» территории региона.



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