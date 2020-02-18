МИД объяснил действия Ofcom в отношении «НТВ-Мир Балтия» политическим заказом

18.02.2020, 20:37, Новости дня

Москва считает, что наложение штрафа британским медиарегулятором Ofcom на телеканал «НТВ-Мир Балтия» продиктовано политическим заказом, заявили в МИД России.

Это очередное проявление «дискриминационной политики властей Великобритании», которое направлено на вытеснение из западного информационного пространства российского медиаконтента, а также в целом на подавление альтернативных точек зрения, говорится в заявлении МИД.

«Не приходится сомневаться в том, что действия регулятора продиктованы политическим заказом: они полностью следуют в русле усилий официального Лондона по «заматыванию» хода расследования инцидента в Солсбери, сокрытию от общественности деталей дела и пресечению неудобных дискуссий на эту тему», – отмечает МИД.

Подчеркивается, что в прошлом году британский медиарегулятор уже рассматривал применение санкций в отношении этого телеканала после показа сюжета о «деле Скрипалей», а в июле 2019 года без решения суда оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов в связи с якобы «нарушением принципа беспристрастности».

«Таким образом, официальный Лондон снова использует медиарегулятор в качестве карательного инструмента в отношении СМИ. Помимо этого, в ход идет нагнетание атмосферы «токсичности» вокруг российских медиа и их прямая дискриминация, как например, во время проведения в Лондоне 10-11 июля 2019 г. международной конференции по свободе СМИ, куда не были допущены «RT» и «Sputnik», – говорится в заявлении МИД.

Ведомство призвало отреагировать на репрессивные действия британских властей представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности. В Роскомнадзоре заявили, что в отношении Ofcom будут приняты зеркальные меры.



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